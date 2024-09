HSG Weinheim/Oberflockenbach präsentiert sich stark

Traditionell fliegen am ersten Wochenende im September in der TSG-Halle beim Ladies Cup die Handbälle. Auch dieses Jahr war das Turnier voll besetzt. Den Turniersieg samstags verbuchten die Damen des TuS Zwingenberg für sich. Ohne Niederlage setzte sich der hessische Oberligist bei seiner dritten Turnierteilnahme erstmals die Krone auf. Doch dafür war ein hartes Stück Arbeit notwendig. Im Modus „Jeder gegen Jeden“ schwitzten alle fünf Teams in einer heißen TSG-Halle jeweils 120 Minuten für den Erfolg.