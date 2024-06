Lasse Lulei verstärkt die Defensive der TSG 1862/09 Weinheim

Fußball-Verbandsligist TSG 1862/09 Weinheim hat den gewünschten Ersatz für seinen scheidenden Abwehrchef Christian Kuhn (VfR Mannheim) gefunden. Lasse Lulei kommt vom südhessischen Verbandsligisten VfR Fehlheim in die Zweiburgenstadt. Für die erste Mannschaft der Fehlheimer bestritt er seit seinem Wechsel aus Einhausen im Jahr 2022 51 Spiele, dabei gelangen ihm acht Tore.

"Er passt exakt in unser Profil"

Der 24 Jahre alte Innenverteidiger, der auch im zentralen Mittelfeld eingesetzt werden kann, kämpft mit den Fußballern aus dem Bensheimer Stadtteil noch um den Klassenerhalt (das Relegations-Rückspiel beim FC Kalbach findet am heutigen Donnerstagabend statt). Beim 4:1-Hinspielsieg am Montag hatte der Weinheimer Neuzugang als Einwechselspieler in der 87. Minute für den Endstand gesorgt.