Weinheim. Vom Glück verfolgt war Luca Bauer in der jüngeren Vergangenheit in Sachen Fußball wahrlich nicht: Eine hartnäckige Patellasehnen-Entzündung in beiden Knien machte dem 19-Jährigen vom A-Klassen-Team der TSG 1862/09 Weinheim monatelang zu schaffen.