Neue Nummer 1 für den TTC 46 Weinheim

Weinheim. Noch drei Spiele stehen in der 1. Tischtennis-Bundesliga der Frauen auf dem Plan. Mit einem Heimsieg am Sonntag um 14 Uhr kann der aktuelle Tabellenführer und amtierende Deutsche Vizemeister TTC 46 Weinheim den vorzeitigen Einzug ins DM-Halbfinale klar machen. Denn mit einem Sieg über SV JK Kolbermoor in der Sporthalle des Werner Heisenberg-Gymnasiums wären die Weinheimerinnen nicht mehr von einem der beiden ersten Tabellenplätze zu verdrängen.