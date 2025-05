S3L-Teams kämpfen um den Klassenerhalt

Großsachsen. Die S3L-Damenhandballerinnen starten am Wochenende mit den Spielen beim TB Neuffen (Damen I) und mit dem Heimspiel gegen die HSG Baar II (Damen II) in die Relegation zum Erhalt der Verbands- beziehungsweise der Landesliga. Während die Damen I am Sonntag um 17 Uhr auswärts antreten, hofft man beim Heimspiel der Damen II am Samstag um 17.30 Uhr in der Sachsenhalle auf lautstarke Unterstützung von den Rängen.