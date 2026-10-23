Schwimmen

Simon Sporer und Lena Otto messen sich mit den Besten

Fünf neue Bestzeiten für die Talente der TSG 1862 Weinheim bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften

Die TSG-Trainer Sönke Brauch und Holger Stiller mit ihren Startern Lena Otto und Simon Sporer in Aalen. Foto: Thomas Holzkamm
Die TSG-Trainer Sönke Brauch und Holger Stiller mit ihren Startern Lena Otto und Simon Sporer in Aalen.

Aalen/Weinheim. Bei den Baden-Württembergischen Kurzbahn-Meisterschaften in Aalen starteten mit Lena Otto (Jahrgang 2011) und Simon Sporer (2007) auch zwei Schwimmtalente der TSG 1862 Weinheim inmitten eines hochkarätigen Teilnehmerfeldes. Aus 58 Vereinen hatten sich 673 Aktive qualifiziert, die 3.018 Einzel- und 50 Staffelstarts absolvierten. Lena knüpfte fast nahtlos an ihre bisherigen Bestzeiten an: 100 m Lagen schloss sie in 1:11,81 Minuten als 26. der offenen Wertung aller Jahrgänge ab. Über ihre Spezialstrecke 50 m Schmetterling wurde sie 13. in 0:30,16. 50 Freistil absolvierte sie in 0:28,75, 100 Freistil legte Lena in 1:04,12.

Fünfmal startete Simon Sporer und über 200 Freistil verbesserte er seine Bestzeit auf 2:08,84, womit er ebenso Achter seines Jahrgangs wurde wie über 100 Rücken, wo er sich auf 1:07,22 verbesserte. Die 200 Rücken schaffte er in 2:27,33, somit er Jahrgangs-Siebter wurde. Die nächste Bestzeit gab es über 400 Freistil. 4:36,22 Minuten brachten Platz fünf seines Jahrgangs. Und über 100 Freistil kam er nach der Vorwoche erneut unter die „Schallmauer“ von 1 Minute. 0:59,03 waren auch hier Bestzeit. Erstklassig betreut und unterstützt wurde das Schwimm-Duo der TSG 1862 Weinheim von den Trainern Sönke Brauch und Holger Stiller. SpAn

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
39 Grad, 311 Schwimmer, null Hitzeopfer: Weinheimer Schwimmfest läuft
Schwimmen

39 Grad, 311 Schwimmer, null Hitzeopfer: Weinheimer Schwimmfest läuft

Extreme Temperaturen verlangen Teilnehmern und Helfern beim Syntax Swim Cup alles ab. Das Wochenende bleibt aber als voller Erfolg in Erinnerung.

29.06.2026

Schwimmer sind mit allen Wassern gewaschen
Schwimmen

Schwimmer sind mit allen Wassern gewaschen

Beim Syntax Swim Cup der TSG 1862 Weinheim müssen die Aktiven Wetterkapriolen ertragen. Das Heimteam bleibt davon aber unbeeindruckt

03.07.2024

Drei Weinheimerinnen unter Deutschlands Besten
Schwimmen

Drei Weinheimerinnen unter Deutschlands Besten

Top Ergebnisse für die TSG 1862 bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin. Die Schwimmabteilung ist stolz.

01.06.2024

26 Mal Gold für die Schwimmer aus der Zweiburgenstadt
Schwimmen

26 Mal Gold für die Schwimmer aus der Zweiburgenstadt

Bei den Bezirksmeisterschaften in Eppelheim räumen die Aktiven der SG Weinheim-Hohensachsen kräftig ab.

23.03.2024

In Berlin purzeln die Weinheimer Vereinsrekorde
Schwimmen

In Berlin purzeln die Weinheimer Vereinsrekorde

Die Athleten der TSG 1862 stellen bei den Deutschen Meisterschaften in der Bundeshauptstadt zahlreiche neue Bestleistungen auf.

11.07.2023