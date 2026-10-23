Simon Sporer und Lena Otto messen sich mit den Besten
Fünf neue Bestzeiten für die Talente der TSG 1862 Weinheim bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften
Aalen/Weinheim. Bei den Baden-Württembergischen Kurzbahn-Meisterschaften in Aalen starteten mit Lena Otto (Jahrgang 2011) und Simon Sporer (2007) auch zwei Schwimmtalente der TSG 1862 Weinheim inmitten eines hochkarätigen Teilnehmerfeldes. Aus 58 Vereinen hatten sich 673 Aktive qualifiziert, die 3.018 Einzel- und 50 Staffelstarts absolvierten. Lena knüpfte fast nahtlos an ihre bisherigen Bestzeiten an: 100 m Lagen schloss sie in 1:11,81 Minuten als 26. der offenen Wertung aller Jahrgänge ab. Über ihre Spezialstrecke 50 m Schmetterling wurde sie 13. in 0:30,16. 50 Freistil absolvierte sie in 0:28,75, 100 Freistil legte Lena in 1:04,12.
Fünfmal startete Simon Sporer und über 200 Freistil verbesserte er seine Bestzeit auf 2:08,84, womit er ebenso Achter seines Jahrgangs wurde wie über 100 Rücken, wo er sich auf 1:07,22 verbesserte. Die 200 Rücken schaffte er in 2:27,33, somit er Jahrgangs-Siebter wurde. Die nächste Bestzeit gab es über 400 Freistil. 4:36,22 Minuten brachten Platz fünf seines Jahrgangs. Und über 100 Freistil kam er nach der Vorwoche erneut unter die „Schallmauer“ von 1 Minute. 0:59,03 waren auch hier Bestzeit. Erstklassig betreut und unterstützt wurde das Schwimm-Duo der TSG 1862 Weinheim von den Trainern Sönke Brauch und Holger Stiller. SpAn