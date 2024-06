Mit großer Freude durften drei Athletinnen der TSG 1862 Weinheim an den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften im Schwimmen (DJM) für die Jahrgänge 2006 bis 2011 in Berlin teilnehmen. Dieses großartige Event fand in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark (SSE) Mai statt. Insgesamt 1474 aktive Schwimmerinnen und Schwimmer aus 306 Vereinen aus ganz Deutschland kämpften um die begehrten Medaillen. Insgesamt gab es knapp 4 850 Einzelstarts, darunter sechs der Weinheimerinnen.

Foto: Peter Brauch Glücklich in Berlin: von links Trainer Peter Brauch, Neele Hildebrand, Lena Otto, Anna Zepp und Trainerin Astrid Brauch.

Qualifiziert hatten sich Neele Hildebrand (Jahrgang 2006) über 100 m Schmetterling (in einer Zeit von 1:08,46 min), Lena Otto (2007) über 50 m Schmetterling sowie 50 m Brust (0:29,76 und 0:35,55) und Anna Zepp (2008) über 50 m, 100 m sowie 200 m Brust (0:34,34; 1:17,71; 2:55,35). Als Trainer begleiteten Peter und Astrid Brauch sowie Holger Stiller die drei Athletinnen. Sie gaben ihnen letzte Instruktionen vor den jeweiligen Starts und waren eine hervorragende Stütze für jede Einzelne. Die Schwimmsportbegeisterten erlebten in diesen fünf Tagen ein packendes Rennen unter den aktiven Schwimmerinnen und Schwimmern.

Auch die Endergebnisse der drei Athletinnen der TSG 1862 Weinheim überzeugten auf ganzer Linie und erfreuten nicht nur die Aktiven selbst sowie die Trainer, sondern die ganze Schwimmabteilung, welche sehr stolz sind so top in Berlin vertreten worden sein. Neele Hildebrand belegte über 100 m Schmetterling einen hervorragenden 16. Platz mit neuer persönlicher Bestzeit von 1:08,40. Lena Otto glänzte über 50 m Schmetterling und erreichte hier Platz zehn in 0:29,27. Über 50 m Brust erzielte sie den 16. Platz in 0:35,26; in jedem ihrer beiden Starts erkämpfte sie sich eine neue persönliche Bestzeit.

Anna Zepp nur knapp am Finale vorbei