Tim Götz ist für einen Kranken der Volltreffer

Tim Götz wohnt seit sechs Jahren nicht mehr in seinem Elternhaus in der Pfalz, nahe der Grenze zum Elsass. Wenn dort doch noch Post für ihn ankommt, muss es etwas Besonderes sein. Und das Päckchen beinhaltete etwas sehr Besonderes: ein Blutabnahme-Set zur Bestätigungstypisierung. Die Einladung zum Lebenretten. „Ich war gerade in Urlaub, als meine Mutter mir das Foto des Päckchens von der Deutschen Knochenmarkspenderdatei zugeschickt hat. Dasselbe Päckchen ging auch nach Hause. Ich habe dann dort angerufen, und dann war klar, warum die DKMS versucht hat, mich auf allen Kanälen zu erreichen.“