„Total viel“ Wehmut beim letzten Heimspiel

Weinheim. Gleich in mehrfacher Hinsicht hat das Spiel in der Fußball-Verbandsliga zwischen der TSG 62/09 Weinheim und dem SV Waldhof Mannheim II am heutigen Mittwochabend (Anstoß um 19.15 Uhr) eine besondere Bedeutung. Zum einen handelt es freilich um ein Derby, bei dem das Prestige eine große Rolle spielt, auch wenn es für beide Mannschaften in der Tabelle nicht mehr um viel geht. Die Weinheimer stehen gesichert auf dem fünften Rang, der Rückstand auf den Viertplatzierten aus Pforzheim beträgt vier Punkte und könnte im Idealfall noch aufgeholt werden. Und die U 21 des Drittligisten aus Mannheim liegt auf Rang neun jenseits von Gut und Böse.