TSG 62/09 Weinheim erwartet einen unangenehmen Gegner

Weinheim. Es hallte doch noch etwas nach beim Fußball-Verbandsligisten TSG 62/09 Weinheim, das 1:1-Unentschieden im Derby am vergangenen Wochenende gegen den FV Fortuna Heddesheim. „Wir sind enttäuscht, dass wir nicht gewonnen haben“, sagte TSG-Trainer Lukas Cambeis am Mittwoch noch im Gespräch mit unserer Sportredaktion. „Wir konnten unser Spiel nicht so durchdrücken wie in den vergangenen Wochen. Ich mache meiner Mannschaft hier aber keine Vorwürfe, denn sie hat alles probiert, aber es war schwer gegen die Manndeckung der Heddesheimer“, fügte er in der Rückschau an.