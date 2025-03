TSG 1862/09 Weinheim will gegen Bretten nachlegen – ist aber gewarnt

Weinheim. Mit einem 4:0-Erfolg ebnete Fußball-Verbandsligist TSG 1862/09 Weinheim am Sonntag beim abstiegsgefährdeten VfB St. Leon den Boden für die Serie, die die Mannschaft von Trainer Lukas Cambeis jetzt starten will. Klar also, dass die TSG am Samstag um 15 Uhr auch gegen den VfB Bretten drei Punkte einfahren möchte.