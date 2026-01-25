Käfertal. Einen erfolgreichen Start ins neue Faustball-Jahr feierte der TV Wünschmichelbach beim Zweitliga-Spieltag in Mannheim-Käfertal. Mit zwei Siegen sicherte sich der TVW vier wichtige Punkte.

Zum Auftakt trafen die Gastgeber aus Käfertal auf den TV Dieburg. In dieser Partie setzte sich Dieburg mit 3:1 durch und legte damit den Grundstein für einen spannenden Spieltag. Im zweiten Spiel griff der TV Wünschmichelbach gegen den TV Käfertal II ins Geschehen ein. Die Mannheimer mussten dem kräftezehrenden ersten Spiel früh Tribut zollen, was der TVW konsequent nutzte. Die ersten beiden Sätze gingen mit 11:1 und 11:3 deutlich an die Odenwälder. Im dritten Satz schlichen sich beim TVW kleinere Fehler ein, wodurch die Bundesligareserve aus Mannheim besser ins Spiel fand und den Durchgang knapp mit 13:11 für sich entschied. Im vierten Satz übernahm Wünschmichelbach jedoch wieder von Beginn an die Kontrolle und gewann diesen mit 11:7 zum verdienten 3:1-Erfolg.

Im Anschluss wartete mit dem TV Dieburg die nächste Herausforderung. Die Hessen erwischten den besseren Start und entschieden den ersten Satz mit 11:9 für sich. Satz zwei ging hingegen klar mit 11:6 an den TVW. Der Knackpunkt der Partie folgte im dritten Durchgang: Dieburg führte bereits mit 10:9 und hatte Satzball, doch der TV Wünschmichelbach – angeführt von den stark aufgelegten Angreifern Tim Lutz und Rouven Appenzeller – holte drei Punkte in Folge und ging mit 2:1 nach Sätzen in Führung. Ähnlich wie zuvor dominierte der TVW auch den vierten Satz von Beginn an und machte mit einem 11:7 den 3:1-Sieg perfekt.

Matchball zu Aufstiegsspielen

„Heute können wir zufrieden sein. Vier Punkte und ein Satzverhältnis von 6:2 gab es auch schon am Hinspieltag gegen diese beiden Mannschaften. Damit konnten wir unsere gute Leistung bestätigen“, zeigte sich Kapitän und Spielertrainer Jonas Schröter zufrieden.