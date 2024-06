Wünschmichelbach spielt nicht stabil

Zum Nachholspiel der 2. Faustball-Bundesliga trat der TV Wünschmichelbach bereits am Freitagabend beim TV Käfertal II an. Ohne ihren Spieler Jan Pfeifer, der das gesamte Wochenende fehlte, startete der TVW stark in die Partie. Die ersten beiden Sätze gewannen die Gäste souverän mit 11:4. Im dritten Satz schlichen sich jedoch einige Fehler ein, wodurch die Gastgeber besser ins Spiel fanden. Dennoch sicherte sich der TVW den dritten Satz in der Verlängerung mit 14:12.

Am Samstag ging die Reise weiter zur ESG Karlsruhe, wo neben dem Gastgeber auch das Rückspiel gegen den TV Käfertal II auf dem Plan stand. In der Auftaktpartie setzte sich die ESG Karlsruhe mit 3:1 gegen den TV Käfertal II durch. Der TVW traf zunächst auf die ESG Karlsruhe, gewann den ersten Satz deutlich mit 11:4. Im zweiten Satz drehte sich das Spiel, und die ESG glich durch ein 11:7 aus. Der dritte Satz war hart umkämpft und ging schließlich an die ESG Karlsruhe. Auch der vierte Satz war eng, aber Wünschmichelbach machte zu viele einfache Fehler und verlor mit 9:11.

Schröter ist nicht zufrieden

Im letzten Spiel des Tages trat der TVW erneut gegen den TV Käfertal II an. Trotz der Niederlage im ersten Spiel zeigte sich der TVW zunächst stark und gewann den ersten Satz deutlich. Der zweite Satz ging jedoch an den TV Käfertal II. Die Sätze drei und vier waren hart umkämpft und wurden erst gegen Ende entschieden. Mit 13:11 und 11:9 holte der TVW zwei weitere Punkte.