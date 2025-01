Verletzungsserie hält an: Zwei neue Hiobsbotschaften für die S3L

Das Winterwunder und der erhoffte Start in die Rückrunde mit einer starken und gesunden Mannschaft sind bei Handball-Drittligist S3L ausgeblieben. Mit nunmehr 20:12 Punkten sind die Bergsträßer stattdessen auf Platz fünf der Tabelle abgerutscht. Noch schlimmer aber: Tim Götz verletzte sich im Heimspiel am Samstag gegen den TV Gelnhausen nach einem gegnerischen Foul schwer und fällt definitiv bis zum Saisonende aus. Er erlitt einen Innenbandriss im Knie, ob auch das Kreuzband in Mitleidenschaft gezogen wurde, soll sich bei weiteren Untersuchungen klären.