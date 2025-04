Hemsbach. Eigentlich war es die perfekte Veranstaltung. Temperaturen über 20 Grad, Sonne pur, 947 angemeldete Teilnehmer, Volksfeststimmung. Und trotzdem steht die Frage im Raum, ob es auch im nächsten Jahr einen Altstadtlauf geben wird. Der Volkslauf ein Auslaufmodell? Inzwischen stehen ganz andere Veranstaltungen der Region infrage. Vor allem die, die von Vereinen ausgerichtet werden. Nicht erst seit der Amokfahrt in Mannheim stellt sich die Frage nach der Haftung, sollte ein kranker Mensch Leben gefährden. Dieses Eisen ist mittlerweile einigen Veranstaltern zu heiß. Nicht zuletzt in Mannheim hätte das so hohe Kosten verursacht, dass einige Veranstalter kapitulieren. Auch in Hemsbach?