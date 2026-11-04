Tischtennis

Weinheimer Frauen zum Topspiel im Odenwald

TTC 46 empfängt den Serienmeister ttc berlin eastside in Wald-Michelbach.

Der TTC 46 Weinheim mit seiner Mannschaftskapitänin Yuan Wan reist zum Spitzenspiel der 1. Bundesliga nach Wald-Michelbach. Foto: Philipp Reimer
Der TTC 46 Weinheim mit seiner Mannschaftskapitänin Yuan Wan reist zum Spitzenspiel der 1. Bundesliga nach Wald-Michelbach.
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