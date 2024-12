Yuan Wan vom TTC 46 Weinheim punktet beim Mixed Team World Cup

Tischtennis-Nationalspielerin Yuan Wan vom TTC 46 Weinheim hat mit der DTTB-Auswahl die Zwischenrunde beim ITTF Mixed Team World Cup im chinesischen Chengdu erreicht. Das deutsche Team fertigte Außenseiter Ägypten im letzten Vorrundenspiel am Dienstag mit 8:1 ab und qualifizierte sich somit als Zweiter der Gruppe A (hinter Japan) für die Zwischenrunde. Yuan Wan ließ ihre Gegnerin Alaa Yehia zwar in der Verlängerung des ersten Durchgangs an einem Satzgewinn schnuppern, fuhr aber in den entscheidenden Momenten nach Belieben die Punkte ein und steuerte somit einen 3:0-Einzelsieg zum Gesamterfolg bei.