Esther Freund Oehlen zeigt narrative Bilderbögen in Heppenheim

Autofiktionale Fotografie – so nennt der Künstler und Kurator Christoph Steinmeyer die neue Fotokunst von Esther Freund Oehlen. Die Werke der Schweizerin werden jetzt im Kunstverein Heppenheim ausgestellt. Die Eröffnung der Ausstellung findet in Anwesenheit der Künstlerin am Freitag, 6. September, um 19 Uhr statt und ist bis zum 12. Oktober zu sehen.