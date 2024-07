Weinheimer Highland Games stehen vor dem Aus

Es ist das letzte Mal für die Highland Games, das letzte Mal schottische Wettkämpfe wie Baumstammtragen, Gewichtweitwurf, Steinheben und Hammerwerfen, das letzte Mal stramme Männerbeine unter dem Kilt. Mit der 25. Auflage am Samstag, 20. Juli, und Sonntag, 21. Juli, wird ein Schlusspunkt gesetzt hinter die legendäre Veranstaltung. „Es ist Zeit, Tschüss zu sagen“, erklärt Ralph Schütz, Vorsitzender der Weinheimer Highlander.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Warum der Verein die Highland Games in Zukunft nicht mehr veranstaltet und was zum Abschied geplant ist.

Aus welchen Gründen finden die Highland Games zum letzten Mal statt?

„Wir haben das jetzt alle lang genug gemacht. Die Verantwortung will aber keiner mehr übernehmen“, erklärt Ralph Schütz, der seit Gründung des Vereins „Highlander“ vor 28 Jahren am Ruder ist. Er spricht von einem enormen Kraftakt, den eine solche Veranstaltung bedeutet. Wie in anderen Vereinen hänge die Arbeit meist an nur wenigen Personen, „die auch nicht jünger werden“. Das Ende der Games beeinflusst allerdings nicht die sonstigen Aktivitäten des Vereins, der aus mehreren aktiven Gruppen besteht. Schütz: „Das läuft alles weiter.“

26 Bilder 26 Bilder Foto: Thomas Rittelmann Foto: Thomas Rittelmann Foto: Philipp Reimer Foto: Marco Schilling Foto: Thomas Rittelmann Foto: Thomas Rittelmann Foto: Thomas Rittelmann Foto: Thomas Rittelmann Foto: Thomas Rittelmann Foto: Thomas Rittelmann Foto: Thomas Rittelmann Foto: Sascha Lotz Foto: Sascha Lotz Foto: Sascha Lotz Foto: Philipp Reimer Foto: Marco Schilling Foto: Philipp Reimer Foto: Marco Schilling Foto: Philipp Reimer Photography Foto: Marco Schilling Foto: Philipp Reimer Photography Foto: Marco Schilling Foto: Marco Schilling Foto: Thomas Rittelmann Foto: Thomas Rittelmann Foto: Thomas Rittelmann Da fliegt der Schottenrock: Wer den richtigen Dreh raushat, wirft das Gewicht viele Meter weit. Starke Männer und Frauen, Musik und Vorführungen und Mittelalterspektakel. Die Highland Games auf dem Gelände der Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Weinheim locken jedes Jahr Tausende Besucher an. Während der Highlandgames verwandelt sich das Gelände der Dietrich-Bonhoeffer-Schule in ein mittelalterliches Lager. Viele Teilnehmer und Besucher tragen Schottenröcke. Auch beim Lagerleben stimmen die Details. Starke Männer und Frauen, Musik und Vorführungen und Mittelalterspektakel. Die Highland Games auf dem Gelände der Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Weinheim locken jedes Jahr Tausende Besucher an. Im Jahr 2019 begeisterte Achim Häffner mit seiner Greifvogel-Schau die Besucher. Vertreter der "The German Clan Gregor Society" statteten den Highland Games im Jahr 2019 einen Besuch ab. Unser Bild zeigt von links Ronald Baumann, Jürgen MacGregor, Manfred Dettmann und Oliver Mac Fitheach (vom Clan MacKinnon). Reicht die Kraft? Ein Highland-Games-Teilnehmer in Aktion. Da fliegt der Schottenrock: Bei den Wettkämpfen sind die Teilnehmer hochkonzentriert. Bei den Highlandern herrscht Gleichberechtigung. Auch Frauen nehmen an den Wettkämpfen teil. Wenn man den Highlandern so zusieht, dann könnte man denken, der Baumstamm hat kaum Gewicht. Doch der Schein trügt. "Don't loose your head" - Nur nicht den Kopf verlieren. Hopp, hopp, hopp - die Teilnehmer werden von ihren Teamkollegen kräftig angefeuert. Die Dudelsackspieler werden von Trommlern unterstützt. Im Rahmen der Highland Games gibt es auch einen Mittelaltermarkt. Dort kann man beispielsweise Silberschmuck kaufen. Für einen ausgewachsenen Baumstamm sind gleich drei starke Highlander nötig. Starke Frauen lassen sich auch von einem zentnerschweren Baumstamm-Stück nicht abschrecken. Bevor es losgeht, erhalten die Teilnehmer der Highland Games letzte Anweisungen. Die Kraftanstrengung ist diesem Highlander buchstäblich ins Gesicht geschrieben. Auch das Tauziehen ist eine beliebte, aber anstrengende Mannschaftsdisziplin. Stilecht verkleidet hat sich dieser Besucher mit einer Ritterrüstung. An warmen Tagen wäre luftigere Kleidung vielleicht doch die bessere Wahl gewesen. Bei den Highland Games können Männer ihre Muckis spielen lassen. Und dann soll man sich mit diesem schweren Ding auch noch bücken. Den Highlandern bleibt beim Wettkampf wirklich nichts erspart. Mit ordentlich Schmackes wuchtet dieser Teilnehmer einen Stein über die Markierung. Auch Eleganz ist ihre Stärke. Ein Wettkampfteilnehmer beim grazilen Schwungnehmen.

Wo spielen sich die Highland Games ab?

Auf dem Außengelände der Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Weinheim. Durch die Umbaumaßnahmen an der Turnhalle der Schule spielt sich der mittelalterliche Markt allerdings auf dem oberen Basketballfeld unterhalb der Wettkampfstätte ab und nicht mehr auf dem unteren Parkplatz.

Was erwartet die Gäste?

Wie immer warten auf das Publikum viele Attraktionen. Neben den schottischen Wettkämpfen lockt ein historischer Markt mit vielen Ständen. Die Veranstalter rechnen mit mehreren Tausend Besuchern aus der ganzen Region.

Foto: Philipp Reimer Photography Auch das Tauziehen ist eine beliebte, aber anstrengende Mannschaftsdisziplin.

Was kostet der Eintritt bei den Highland Games?

Der Besuch der Veranstaltung ist kostenlos. Ohne die Unterstützung der vielen Sponsoren wäre dies nicht umsetzbar, weiß Schütz: „Dehalb bedankt sich der Verein für deren ununterbrochene Treue.“

Wie sieht das Programm der Veranstaltung der Highlander in diesem Jahr aus?

Am Samstag, 20. Juli, eröffnet der historische Markt um 15 Uhr mit Ständen mit Edelsteinen, Töpferartikel, keltischerm Schmuck, Schmiedekunst und vielen Produkten aus Schottland wie Seifen, Räucher- und Lederwaren. Wer will, kann sich Gewandung im Style der Serie „Outlander“ anschaffen. Ein Gewürzstand und ein Imker mit heimischem Honig dürfen ebenfalls nicht fehlen. Beim Stand „Mac Harry’s Regenbogenland“ wird es auch eine Schnitzvorführung geben. Erstmalig ist Frank von Dyk dabei. Auch werden vor Ort Porträts von Menschen und Tieren anfertigen. Handarbeiten und Schottland-Malereien komplettieren das Angebot.

Gibt es auch schottische Spezialitäten?

Auf jeden Fall. Angeboten werden Fish and Chips sowie Haggis – das schottische Nationalgericht. Die Midgard Schänke versorgt die Gäste mit dem „Wasser des Lebens“.

Was kann man im Lager noch erleben?

Im historischen Lager findet man unter anderem das schottisches Reiselager „Mac Hare“. Dort können Gäste das Tragen des Great Kilt erlenen. Der German Clan der Mac Gregor Society wird ebenfalls mit ihrem Stand vor Ort sein, an dem es Clan-Artikel sowie Whisky gibt. Des Weiteren kann man sich bei der Wahrsagerin Marina Tarot-Karten legen und in die Zukunft schauen lassen.

Foto: Thomas Rittelmann Im Jahr 2019 begeisterte Achim Häffner mit seiner Greifvogel-Schau die Besucher.

Wie sieht das Rahmenprogramm aus?

Der Samstagabend wird musikalisch um 17.30 Uhr mit den „Les Deux Menhirs“ beginnen. Michael Böhler und Erich Fading, die in der Folk-Szene großen Bekanntheitsgrad genießen und unter anderem in Bands wie den „Brothers & Others“ und den „Celtic Friends“ mitwirken, verfügen über ein großes musikalisches Repertoire. Es ist gepaart mit Spontanität und Individualität. Den Abschluss wird die Folkgruppe „The Dullahans“ aus Mannheim bilden, die bei den Highlandern schon zum festen Inventar gehören und mit ihren fetzigen Pub-Liedern und Balladen das Publikum und die vielen Fans in ihren Bann ziehen werden. Bandleader Kai Schneider freut sich schon auf seinen letzten Auftritt, denn Weinheim war für ihn schon immer eine Location mit einem ganz besonderen Flair.

Wann sind die letzten Woinemer Highland Games geplant?

Am Sonntag, 21. Juli, findet um 10.30 Uhr die Eröffnung der Woinemer Highland Games durch Böllerschüsse der Bürgerwehr statt – aber nur, wenn durch Trockenheit keine Brandgefahr besteht. Danach marschieren die Wettkämpfer ein gemeinsam mit den Ehrenmitgliedern Anderson und Mitchell unter der musikalischen Unterstützung der Pipeband aus Heidelberg, den „69th Ramsay Highlanders“. Im Anschluss treten 14 Männer und vier Frauen bei den Highland Games gegeneinander an.

Foto: Thomas Rittelmann Starke Leistung. Bei den Highland Games ist Kraft gefragt.

Wie gestaltet sich der Wettkampf?

In den Disziplinen „Tossing The Caber“ (Baumstammüberschlag), „Lift the Stone“, „Throwing the Hammer“, „Weight for Distance“ und dem „Farmer Walk“ werden die Einzelchampions sowie die Gesamtsieger bei den Frauen und Männern gesucht. Man wird sehen, ob es jemanden gelingt, die beiden Lokalmatadoren Oliver Leonetti von den Celtic Warriors of Mac Malt und Stephan Cordes von den Mc Maniacs zu schlagen.

Gibt es auch einen Wettbewerb, bei dem das Publikum mitmachen kann?

Ja, beim Wettbewerb „Tug of War“ ab 13 Uhr wird es wieder ein kleines spontanes Tauziehturnier mit den Lagerleuten, einer Publikumsmannschaft sowie mit der Mannschaft „Rückwärtsgang“ geben. Hier können sich Interessierte am Wettkampftag bis 13 Uhr bei der Turnierleitung melden und dann ihr Können unter Beweis stellen. Der Gewichtshochwurf mit 20 Kilo am Ende der Games ist für jedermann ausgeschrieben und beginnt ab 15 Uhr.

Was ist am Sonntag noch angeboten?

Weitere Attraktionen an diesem Tage sind um 14.30 Uhr die „Irish Dancer O Brannlaig“ aus Heidelberg, um 13.30 Uhr die Hütearbeit mit den Border Collies sowie die Highland Games für Kids von 11 Uhr bis 15 Uhr.

Bis wann läuft die Veranstaltung?

Die Siegerehrung wird Jochen Hardt von der Woinemer Hausbrauerei um 16 Uhrvornehmen. Die Veranstaltung endet dann um 17 Uhr.