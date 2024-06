Das Herz von Ralph Schütz schlägt schottisch

Wenn die Schotten heute Auftaktgegner der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der Heim-Europameisterschaft sind, drückt Ralph Schütz nur einem die Daumen: „Den Scotsmen! Die sind finanziell noch nicht so versaut.“ Schütz lacht. Der Weinheimer ist Vorsitzender des Highlander e.V., dem 1996 gegründeten Verein der Schottlandfreunde, der am 20./21. Juli bereits zum 25. Mal seine Highlandgames ausrichten wird. Und das wohl auch zum letzten Mal. „The Last Dance“, sagt der 61-Jährige, der inzwischen in Birkenau lebt und pensioniert ist. „Wir haben das jetzt alle lang genug gemacht. Die Verantwortung will aber keiner mehr übernehmen. Mal sehen, wohin unsere Reise führt.“