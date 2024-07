Tipps für den Sommer mit Kindern

Weinheim: Minigolf am Mio

Das „Mio Kiosk und Minigolf“ im Weinheimer Schlosspark ist längst kein Geheimtipp mehr. Aber für einen Klassiker kommt es viel zu frisch und jung und lebendig daher. In schönstem Ambiente, zwischen duftenden Lavendelbüschen und unter wunderbar schattigen Bäumen kommen wir immer wieder gern für einen Mini-Urlaub vorbei – auch mit Kindern, denn Platz zum Rennen und Toben gibt es hier wirklich ausreichend. Die mediterrane-kreativen Gerichte kommen täglich frisch auf die schönen Teller, auch zum Brunchen waren wir schon hier. Einfach toll! Übrigens: Noch mehr Minigolfplätze findet ihr hier.

Foto: loeffelmeter/stadtlandkind Mio Kiosk, Obertorstraße 9, 69469 Weinheim

Ab ans Wasser!

Was wäre ein heißer Sommertag ohne eine Wasserschlacht oder Spiele mit und am Wasser? Wir haben hier Ideen gesammelt, für Kinder von 4 bis 14 Jahren.

Foto: Simon Hofmann Eine Wasserschlacht ist die perfekte Abkühlung für heiße Tage.

Breuberg-Neustadt: Familienurlaub auf Burg Breuberg

Burg Breuberg gehört zu den größten und am besten erhaltenen Burgen Deutschlands und ist voller geheimnisvoller Gemäuer, Geschichten und Geschichte. Einige der Gebäude sind im Laufe der Jahrhunderte verschwunden, die Bewohner der umliegenden Dörfer bauten Stein für Stein ab und karrten sie in Ochsenkarren davon. Bis die Burgherren irgendwann einen Unterstand für Wachposten bauten, damit die Burg nicht weiter abgetragen wird. Eine Führung durch das imposante Gemäuer ist ein Erlebnis für kleine und große Besucher. Speziell der Saal des Grafen Johann Casimir von Eberbach mit den Original-Ritterrüstungen und der fantastisch erhaltenen Fresken-Decke – die Arbeiten an der Decke sollen drei Jahre gedauert haben.

Foto: Staatliche Schlösser und Gärten Hessen Die Burg Breuberg gehört zu den größten und am besten erhaltenen Burgen Deutschlands. Für Familien gibt es hier nicht nur Nachtwächterführungen und Ritterspiele, sondern auch eine eigene Jugendherberge zum Übernachten.

Die großzügige Burganlage aus dem 12. Jahrhundert ist mit ihrem mittelalterlichen Flair fantastisch erhalten und gleichzeitig zeitgemäß restauriert. Hier finden Führungen und Aktionen für junge Menschen statt, zum Beispiel Armbrustschießen, Geheimgänge bei Nacht erkunden, Themenwandern auf alten Spuren und vieles mehr. Das weiträumige Burggelände bietet mit viel Platz zum Austoben, einem Bolzplatz, mehreren Tischtennisplatten und einer Lagerfeuerstelle. Die Burg Breuberg im Odenwald hat eine ganze Reihe von Führungen und Aktionen für junge Menschen im Programm. Neben Kinder- und Familienführungen sowie Kindergeburtstagen gibt es Ritterspiele, die Römerwanderung, eine Galgen- und eine Nachtwanderung. Anmeldungen dafür sind hier möglich. Die Burgschänke mit Biergarten bietet regionale Kleinigkeiten, auch Bratwurst, Kuchen und Käse. Auch die Anmeldungen für die regelmäßigen Burg- und Museumsführungen am Wochenende können am Kiosk der Burgschänke getätigt werden.

Und wer nach einem Tag voller mittelalterlicher Abenteuer noch nicht genug hat: In den gewaltigen Burgmauern befindet sich eine der schönsten und ursprünglichsten Jugendherbergen im Süden Deutschlands. Die Jugendherbere hat 32 Zimmer mit 155 Betten, sieben Zimmer haben eigene Duschen und Toiletten. Auch Familienzimmer werden möglich gemacht.

Foto: Staatliche Schlösser und Gärten Hessen Die Jugendherberge in der Burg verfügt über 32 Zimmer und reichlich Platz zum Tobe, Spielen und Entdecken.

DIY: Stockbrot-Rezepte

Wir lieben Stockbrot, es ist perfekt für kleine und große Hände! Der Teig ist schnell vorbereitet und kann in an lauen Sommerabenden wunderbar über dem offenen Feuer gegrillt werden. Der fertige Zustand sollte übrigens so aussehen: außen leicht braun und knusprig, innen wunderbar duftend, warm und durch (!). Nicht so optimal: außen schwarz innen roh (schmeckt aber anscheinend auch).

Stockbrot-Teig lässt sich vielfach variieren, salzig, süß, mit Schokocreme im Innern oder Würstchen on top. Unser Lieblingsrezept haben wir mit getrockneten Kräutern verfeinert, besonders gut passen Rosmarin und Thymian. Einfach lecker!

Zutaten

500 gr Mehl (Typ 550), 250ml Wasser, ein Päckchen frische Hefe, Salz, getrocknete Kräuter, angespitzte Holzstöcke (mind. 1,5 cm Durchmesser und 40 cm lang, je nach Größe der Feuerstelle), am besten eignen sich Weidenbaum-Stöcke. Evtl. Alufolie um die Spitze wickeln, bevor der Teig gewickelt wird (hier haben wir leider noch keine umweltfreundlichere feuerfeste Alternative gefunden). Wer keine Hefe mag, kann den Teig auch prima mit Magerquark, Milch und Backpulver zubereiten.

Zubereitung

Die Zutaten kneten, evtl. Kräuter dazugeben; den Teig eine Stunde im Warmen ruhen lassen. Anschließend den in nicht zu große Teile teilen (die Teigmenge sollte ca. 12 Stück ergeben), fest um die Stockspitzen drehen und 10 bis 12 Minuten über dem Feuer drehen. Und dann heiß genießen!

Foto: Canva Design Kein lauer Sommerabend, kein Sommer-Kindergeburtstag ohne Stockbrot.

DIY: Knete selber machen



Auch der schönste Sommertag geht mal vorbei, oder ist zu ungemütlich für einen Ausflug. Für diese Tage kommt ein DIY-Tipp aus der Familienmagazin-Redaktion: Knete selber machen. Das Rezept ist easy, preiswert und ist auch mit kleinen Kindern gut umsetzbar. Die meisten Zutaten haben wir sowieso im Haus, bei uns hat nur die Zitronensäure gefehlt (findet sich im Supermarkt bei den Backzutaten).

Foto: Familienmagazin StadtLandKind Knete selber machen: die Zutaten.

Die Zutaten: 400g Mehl, 200g Salz, 2 EL Zitronensäure, 3 EL Sonnenblumenöl, 500 ml kochendes (!) Wasser. Zutaten werden in einer großen Schüssel mit dem Handmixer verrührt (Reihenfolge der Zugabe ist egal). Hat sich der Teig etwas abgekühlt, wird er mit den Händen geknetet, bis er geschmeidig ist (ähnlich Plätzchenteig). Den Teig dann in kleine oder größere Kugeln formen und Lebensmittelfarbe zugeben. Diese gut einkneten, bis der Teig gleichmäßig bunt ist. Und dann: viel Spaß beim Kneten! Tipp: Wir bewahren die Reste der Knete in luftdicht verschließbaren Gläsern auf. So hält sie ein gutes halbes Jahr. Alternativ eignet sich auch Frischhaltefolie.

Foto: Familienmagazin StadtLandKind Kleine Schnecke aus selbst gemachter Knete.

Familienabenteuer: Nachtwanderung

Wir brauchen: festes Schuhwerk, eine Taschenlampe und etwas Mut. Und vielleicht die App Stellarium (iOS und Android, gratis) auf dem Handy, den damit lassen sich die nächtlichen Sternbilder erkennen und erklären. Natürlich gibt es auch viele andere Sternkarten-Apps, viele davon sind nicht kostenfrei. Wir sind bisher mit Stellarium immer sehr gut zurechtgekommen, wenn wir mit bloßem Auge wieder einmal nicht erklären konnten, wo genau jetzt Kassiopeia, Bär und Wagen zu finden sind. Die Dunkelheit verleiht der Natur etwas Geheimnisvolles. In der Nacht wirkt die gewohnte Umgebung ganz anders als tagsüber, vielleicht hört oder seht ihr nachtaktive Tiere wie Igel, Rehe oder Füchse. Eine Nachwanderung kann mit guter Vorbereitung ein echtes Abenteuer werden.

Foto: Marco Schilling Bei Vollmond wird eine Nachtwanderung zum spannenden Erlebnis.

Eis selber machen

Eis am Stiel selbst herstellen ist kinderleicht und gerade deshalb eine tolle Aktivität, bei der man die Kinder mit einbinden kann. Obst klein schneiden, mit etwas Saft oder Joghurt vermischen, in die Eisförmchen füllen, ein paar Stunden gefrieren lassen. So ist in wenigen Handgriffen die selbstgemachte Erfrischung fertig.

Keine Eisformen zur Hand? Es gibt kreative und einfache Lösungen, um Eis am Stiel ohne spezielle Eisformen herzustellen -zum Beispiel mit (Papp-)Bechern und Alufolie. Eismasse in Becher füllen, dann mit Alufolie abdecken und den Eisstab in die Folie stecken. Die Folie hält den Stiel in der Mitte. Alternativ gehen auch Muffin- oder Eiswürfelformen.

Rezept für Mango-Eis

Zutaten:

Eine reife Mango

100 ml Orangensaft

optional etwas Agavendicksaft

70 Gramm Joghurt (optional, für eine cremigere Textur)