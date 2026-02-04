Verfolgungsfahrt

14-Jähriger am Steuer fährt Polizei davon

Ein Teenager rast mit einem Auto durch Nehren. Die Polizei muss die gefährliche Verfolgung abbrechen. Wie die Beamten ihn dennoch erwischen.

Ein Jugendlicher am Lenkrad hat mehrere Polizeistreifen in Nehren auf Trab gehalten. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Ein Jugendlicher am Lenkrad hat mehrere Polizeistreifen in Nehren auf Trab gehalten. (Symbolbild)

Nehren (dpa/lsw) - Ein 14-Jähriger am Steuer eines Autos hat sich in Nehren (Kreis Tübingen) eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert und mehrere Streifen abgehängt. Als er kurz darauf zu Fuß am Bahnhof des Orts unterwegs war, nahmen ihn die Beamten vorläufig fest, wie die Polizei mitteilte. Sie beschlagnahmten den Fahrzeugschlüssel. Wie der Jugendliche zu dem Wagen gekommen war und wem dieser gehört, war zunächst nicht bekannt, wie ein Polizeisprecher sagte. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Der Teenager am Steuer des Autos war am Dienstagabend einer Streife der Polizeihundeführerstaffel aufgefallen. Als die Beamten ihn kontrollieren wollten, gab er Gas und fuhr davon. Bei seiner Weiterfahrt soll er die Verkehrsregeln missachtet, Geschwindigkeitsbegrenzungen überschritten und gefährliche Manöver gemacht haben, so dass zwei Polizeistreifen die Verfolgung zunächst abbrachen. Auf den Teenager kommen mehrere Strafanzeigen zu.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
13-Jähriger liefert sich im Auto der Eltern Verfolgungsfahrt
Unfall

13-Jähriger liefert sich im Auto der Eltern Verfolgungsfahrt

Ein Autofahrer gerät in Baden-Baden ins Visier der Polizei: Er hat die Tank-Zeche geprellt - und ist ein Teenager.

vor 2 Stunden

14-Jähriger flieht mit bis zu 100 km/h vor Polizeikontrolle
Verfolgungsfahrt

14-Jähriger flieht mit bis zu 100 km/h vor Polizeikontrolle

Deutlich zu schnell und an roten Ampel vorbei: Ein Jugendlicher flieht mit einem Auto vor der Polizei. Dabei kommt es fast zu einem Unfall.

05.01.2026

19-Jähriger rast Polizei auf Autobahn davon
Flucht bei Kontrolle

19-Jähriger rast Polizei auf Autobahn davon

Beamte wollen einen jungen Autofahrer auf der Autobahn 5 kontrollieren, doch der drückt aufs Gaspedal. Als die Polizei ihn schließlich einholt, wird der Grund für die Flucht schnell klar.

01.10.2025

20-Jähriger liefert sich Verfolgungsfahrt mit Polizei
Verkehrskontrolle

20-Jähriger liefert sich Verfolgungsfahrt mit Polizei

Es klingt fast wie das Drehbuch eines Kino-Films: Ein Fahrer flüchtet vor der Polizei, rast durch die Stadt und fährt über Treppen. Bei der Festnahme erwarten die Polizisten weitere Überraschungen.

12.03.2025

Gefährliche Manöver bei Verfolgungsfahrt auf Autobahn
Landkreis Ravensburg

Gefährliche Manöver bei Verfolgungsfahrt auf Autobahn

Ein 46-Jähriger soll kontrolliert werden. Er gibt jedoch Gas, um die Polizei abzuschütteln.

07.03.2025