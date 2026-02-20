Böblingen

14-Jähriger zieht bei Streit in Einkaufszentrum Messer

Ein Streit zwischen Jugendlichen eskaliert im Einkaufszentrum: Ein 14-Jähriger zieht ein Messer, es kommt zur Schlägerei. Was die Polizei über den Ablauf berichtet.

Streitigkeiten zwischen zwei Gruppen in einem Einkaufszentrum eskalierten. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa
Streitigkeiten zwischen zwei Gruppen in einem Einkaufszentrum eskalierten. (Symbolbild)

Böblingen (dpa/lsw) - Ein 14-Jähriger hat mit einem Messer mehrere Menschen in einem Einkaufszentrum in Böblingen bedroht. Zunächst kam es zwischen zwei Gruppen zu einem Streit, wie ein Polizeisprecher sagte. Dann habe der 14-Jährige das Messer gezogen, woraus sich eine Schlägerei entwickelt habe. Die Auseinandersetzung verlagerte sich durch das ganze Einkaufszentrum, das zu dem Zeitpunkt am Donnerstagabend noch geöffnet war.

Bei einer Fahndung wurde der 14-Jährige zusammen mit einem 13-Jährigen und einem 16-Jährigen am Bahnhof Böblingen angetroffen und festgenommen. Da er sich wehrte, legten Beamte ihm Handschellen an und stellten das Messer sicher, wie es hieß. Verletzte gab es keine. Worum es bei der Auseinandersetzung ging, blieb zunächst unklar.

