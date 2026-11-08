1,5 Millionen Euro bei Fernsehlotterie gehen nach Lörrach
Seit mehr als 20 Jahren spielt ein Mann aus dem Landkreis Lörrach mit. Jetzt gewinnt er den höchsten möglichen Einzelbetrag der Fernsehlotterie.
Lörrach (dpa/lsw) - Ein Einwohner des Landkreises Lörrach hat bei der Deutschen Fernsehlotterie 1,5 Millionen Euro gewonnen. Sein sogenanntes Mega-Los sei bei der jüngsten Prämienziehung gezogen worden, teilte die Soziallotterie mit. Der Mann nimmt den Angaben zufolge seit 2005 an der Lotterie teil. Die sogenannten Mega-Lose kosten im Abo 10 Euro pro Monat.
Die Gewinnsumme von 1,5 Millionen Euro ist den Angaben nach der höchste mögliche Einzelgewinn bei der Deutschen Fernsehlotterie. Insgesamt gab es bei der Ziehung 9.662 Gewinner.
Die Deutsche Fernsehlotterie besteht seit 1956. Im vergangenen Jahr gewannen laut Mitteilung rund 755.000 Menschen insgesamt mehr als 45 Millionen Euro. Darunter waren 90 Gewinner mit einer Gewinnsumme von jeweils mehr als 100.000 Euro. Elf Menschen gewannen mindestens eine Million Euro.
Ein Teil der Lotterieeinnahmen fließt in soziale Projekte. Im vergangenen Jahr wurden nach Angaben der Lotterie bundesweit mehr als 400 Projekte mit insgesamt über 70 Millionen Euro gefördert, davon 50 in Baden-Württemberg mit rund 9,5 Millionen Euro.