1,5 Millionen Euro bei Fernsehlotterie gehen nach Lörrach

Lörrach (dpa/lsw) - Ein Einwohner des Landkreises Lörrach hat bei der Deutschen Fernsehlotterie 1,5 Millionen Euro gewonnen. Sein sogenanntes Mega-Los sei bei der jüngsten Prämienziehung gezogen worden, teilte die Soziallotterie mit. Der Mann nimmt den Angaben zufolge seit 2005 an der Lotterie teil. Die sogenannten Mega-Lose kosten im Abo 10 Euro pro Monat.

Die Gewinnsumme von 1,5 Millionen Euro ist den Angaben nach der höchste mögliche Einzelgewinn bei der Deutschen Fernsehlotterie. Insgesamt gab es bei der Ziehung 9.662 Gewinner.

Die Deutsche Fernsehlotterie besteht seit 1956. Im vergangenen Jahr gewannen laut Mitteilung rund 755.000 Menschen insgesamt mehr als 45 Millionen Euro. Darunter waren 90 Gewinner mit einer Gewinnsumme von jeweils mehr als 100.000 Euro. Elf Menschen gewannen mindestens eine Million Euro.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum