16-Jähriger stirbt nach Zusammenstoß mit Lkw
Mit seinem Leichtkraftrad prallt ein Jugendlicher gegen einen Laster - und wird tödlich verletzt. Jetzt laufen die Ermittlungen zum Unfallhergang.
Angelbachtal (dpa/lsw) - Ein 16-Jähriger ist auf der Bundesstraße 292 bei Angelbachtal im Rhein-Neckar-Kreis gegen einen Lastwagen geprallt und ums Leben gekommen. Der Jugendliche erlitt so schwere Verletzungen, dass er kurz nach dem Unfall am Donnerstagabend starb, wie die Polizei mitteilte. Der 62-jährige Fahrer des Lasters sei unverletzt geblieben, habe aber einen Schock erlitten.
Bisherigen Ermittlungen zufolge war der 16-Jährige mit seinem Leichtkraftrad unterwegs gewesen, als er in einer Kurve vermutlich zu weit in die Gegenspur geriet. Er prallte demnach seitlich gegen den entgegenkommenden Lastwagen. Die Polizei ermittelt jetzt zum Unfallhergang. Die B292 blieb stundenlang gesperrt.