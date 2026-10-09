17-Jähriger bei Messerattacke auf Kirchweihfest verletzt
Bei der Kirchweih in Dielheim wird ein 17-Jähriger mit einem Messer verletzt. Wie geht es dem Jugendlichen?
Dielheim (dpa/lsw) - Auf dem Kirchweihfest in Dielheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist es zu einer Messerattacke auf einen 17-Jährigen gekommen. Der Jugendliche wurde von einer bislang unbekannten Person angegriffen und erlitt dabei Verletzungen; nach Auskunft einer Polizeisprecherin besteht jedoch keine Lebensgefahr.
Der Vorfall ereignete sich demnach bereits am vergangenen Sonntag auf dem Gelände außerhalb des Festzeltes. Das Volksfest wird vor Ort traditionell als Kerwe bezeichnet. Bei der Kerwe wird neben der Kirchweih auch das gemeinschaftliche Dorfleben gefeiert. Das Haus des Jugendrechts Heidelberg hat die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen und dem Ablauf der Tat übernommen.