18-Jähriger nach Fahrerflucht in Scheune festgenommen

Nidderau/Hammersbach (dpa/lhe) - Ein 18-Jähriger hat in Nidderau (Main-Kinzig-Kreis) einen Verkehrsunfall verursacht und ist geflüchtet. Er wurde festgenommen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Bei dem Unfall wurde den Beamten zufolge eine 35-Jährige verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.