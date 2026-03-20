Fahndungserfolg

18-Jähriger nach Schockanruf festgenommen

Der Bote wollte bei einer 83-Jährigen einen Beutel mit Gold und Schmuck abholen. Da griff die Polizei zu.

Der sogenannte Enkeltrick funktioniert immer noch. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/dpa-tmn
Der sogenannte Enkeltrick funktioniert immer noch. (Symbolbild)

Nidderau (dpa/lhe) - Festnahme nach Schockanruf: Die Polizei hat in Südhessen einen 18-Jährigen festgenommen, als er bei einer 83-Jährigen die Beute im Wert von mehreren tausend Euro abholen wollte. Gegen ihn besteht der Verdacht des banden- und gewerbsmäßigen Betruges, wie die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt und das Polizeipräsidiums Südosthessen gemeinsam mitteilten. 

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Nach den bisherigen Erkenntnissen bekam eine 83-jährige Frau aus Nidderau am Mittwochnachmittag einen Anruf von einer Frau, die sich als ihre Tochter ausgab und weinend erzählte, sie habe bei einem Unfall eine Frau getötet und deren Kind schwer verletzt. Anschließend rief ein Mann bei der Seniorin an und sagte, er sei Polizeibeamter und die Tochter der Angerufenen müsse wegen des Unfalls in Untersuchungshaft. Dies könne gegen eine Sicherheitsleistung in Höhe von 25.000 Euro abgewendet werden. 

Was dann weiter passierte

«Das an Demenz erkrankte Opfer glaubte den beiden Anrufern und teilte diesen mit, sie habe lediglich einen geringen Bargeldbetrag zu Hause, jedoch Schmuck und Gold», so die Ermittler. Der männliche Anrufer forderte die 83-Jährige auf, die Wertsachen in einen Beutel zu packen und an einen Abholer zu übergeben. 

Am Mittwochabend erschien der 18-Jährige und nahm einen Beutel im Wert von mindestens 5.000 Euro entgegengenommen. Dabei erfolgte der Zugriff. 

Das Amtsgericht Hanau erließ am Donnerstag Haftbefehl. Der 18-Jährige sitzt seither in Untersuchungshaft. Woher die Polizei wusste, dass der Bote erwartet wurde, teilte die Staatsanwaltschaft nicht mit: Das sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

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