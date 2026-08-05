20-Jährige stirbt bei Frontalzusammenstoß
Ein Lastwagen und ein Auto prallen auf einer Bundesstraße zusammen. Eine junge Frau wird getötet.
Bad Säckingen (dpa/lsw) - Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 34 bei Bad Säckingen (Landkreis Waldshut) ist eine 20 Jahre alte Autofahrerin gestorben. Die Frau kollidierte zwischen Wehr-Brennet und der Abzweigung nach Wallbach mit ihrem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache mit einem Lastwagen samt Anhänger, wie die Polizei mitteilte.
Der Lastwagenfahrer wurde den Angaben zufolge vom Rettungsdienst behandelt. Die Bundesstraße war mehrere Stunden voll gesperrt und ist inzwischen wieder vollständig freigegeben.