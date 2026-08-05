Unfall auf Bundesstraße

20-Jährige stirbt bei Frontalzusammenstoß

Ein Lastwagen und ein Auto prallen auf einer Bundesstraße zusammen. Eine junge Frau wird getötet.

Die Polizei ermittelt nach einem tödlichen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 34. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Die Polizei ermittelt nach einem tödlichen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 34. (Symbolbild)

Bad Säckingen (dpa/lsw) - Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 34 bei Bad Säckingen (Landkreis Waldshut) ist eine 20 Jahre alte Autofahrerin gestorben. Die Frau kollidierte zwischen Wehr-Brennet und der Abzweigung nach Wallbach mit ihrem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache mit einem Lastwagen samt Anhänger, wie die Polizei mitteilte.

Der Lastwagenfahrer wurde den Angaben zufolge vom Rettungsdienst behandelt. Die Bundesstraße war mehrere Stunden voll gesperrt und ist inzwischen wieder vollständig freigegeben.

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