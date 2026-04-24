Bad Herrenalb

21 Menschen müssen wegen Brand ihre Wohnungen verlassen

Feuer im Mehrfamilienhaus: Nach einem Brand in Bad Herrenalb mussten 21 Menschen ihr Zuhause verlassen. Die Feuerwehr brachte sie vorübergehend im Kurhaus unter.

Die Feuerwehr wurde in der Nacht zu einem Brand nach Bad Herrenalb gerufen. (Symbolbild) Foto: Niklas Treppner/dpa
Die Feuerwehr wurde in der Nacht zu einem Brand nach Bad Herrenalb gerufen. (Symbolbild)

Bad Herrenalb (dpa/lsw) -  Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bad Herrenalb ist ein geschätzter Schaden von 300.000 Euro entstanden. 21 Menschen mussten das Haus verlassen und wurden zwischenzeitlich im örtlichen Kurhaus untergebracht, wie die Feuerwehr mitteilte. Nach den Löscharbeiten hätten die übrigen Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren können.

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Nach Angaben der Polizei brach das Feuer auf einem Balkon im zweiten Obergeschoss aus, vermutlich durch unsachgemäßen Umgang mit einer Zigarette. Hinweise auf eine vorsätzliche Tat gebe es derzeit nicht.

Die Flammen griffen auch auf den darüberliegenden Balkon und teilweise auf den Dachstuhl über. Die betroffene Wohnung im zweiten Obergeschoss ist derzeit unbewohnbar. Ein Mensch kam vorsorglich ins Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher sagte.

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