23-Jähriger stirbt nach Autounfall auf Bundesstraße
Ein Abbiegevorgang endet tödlich: Bei einer Kollision auf der B3 kommt ein junger Autofahrer ums Leben. Ein 44-Jähriger wird leicht verletzt.
Efringen-Kirchen (dpa/lsw) - Ein 23-jähriger Autofahrer ist auf der Bundesstraße 3 bei Efringen-Kirchen (Kreis Lörrach) bei einem Zusammenstoß mit drei Fahrzeugen gestorben. Ein 44-jähriger Autofahrer wollte an einer Einmündung nach links abbiegen, wie die Polizei mitteilte. Dabei übersah er nach bisherigen Erkenntnissen den entgegenkommenden 23-Jährigen, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Anschließend prallte der Wagen des 23-Jährigen gegen ein Auto, das an der Einmündung wartete.
Der 23-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Der 44-Jährige wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 46-jährige Fahrer des wartenden Autos blieb unverletzt. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Schaden wurde auf rund 40.000 Euro geschätzt. Die Bundesstraße war in dem Abschnitt bis in den Donnerstagabend voll gesperrt.