Brandstiftung

24-Jährige nach Wohnungsbrand festgenommen

Ein Zeuge meldet Rauch, die Feuerwehr löscht den Brand: Eine Frau steht unter Verdacht, das Feuer selbst gelegt zu haben. Was die Ermittler bisher wissen.

Nach einem Wohnungsbrand in Stuttgart nahm die Polizei eine Tatverdächtige fest. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Nach einem Wohnungsbrand in Stuttgart nahm die Polizei eine Tatverdächtige fest. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Eine 24-Jährige soll in Stuttgart ein Feuer in ihrer Wohnung gelegt haben. Die Frau und ein weiterer Bewohner erlitten Rauchvergiftungen und kamen ins Krankenhaus, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. 

Ein Zeuge hatte am Sonntag Rauch aus der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Die Feuerwehr löschte das Feuer, die Polizei nahm die 24-Jährige wegen des Verdachts der Brandstiftung fest. Die Frau soll einem Haftrichter vorgeführt werden. Wie und warum sie das Feuer gelegt haben soll, ist Gegenstand der Ermittlungen.

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