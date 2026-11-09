24-Jährige nach Wohnungsbrand festgenommen
Ein Zeuge meldet Rauch, die Feuerwehr löscht den Brand: Eine Frau steht unter Verdacht, das Feuer selbst gelegt zu haben. Was die Ermittler bisher wissen.
Stuttgart (dpa/lsw) - Eine 24-Jährige soll in Stuttgart ein Feuer in ihrer Wohnung gelegt haben. Die Frau und ein weiterer Bewohner erlitten Rauchvergiftungen und kamen ins Krankenhaus, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.
Ein Zeuge hatte am Sonntag Rauch aus der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Die Feuerwehr löschte das Feuer, die Polizei nahm die 24-Jährige wegen des Verdachts der Brandstiftung fest. Die Frau soll einem Haftrichter vorgeführt werden. Wie und warum sie das Feuer gelegt haben soll, ist Gegenstand der Ermittlungen.