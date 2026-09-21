27-Jähriger schlägt Freundin und verletzt Polizisten
Erst soll ein Mann seine Freundin geschlagen haben, dann ihre Freunde, die eingriffen. Auch die Polizei bringt ihn zunächst nicht zur Ruhe. Im Gegenteil.
Stuttgart (dpa/lsw) - Bei der Festnahme soll ein 27-Jähriger in Stuttgart vier Polizisten leicht verletzt haben. Der Mann soll in der Nacht zum Samstag zunächst seine 20 Jahre alte Freundin geschlagen haben, wie die Polizei mitteilte. Als Freunde der Frau dazwischengingen, soll er sie beleidigt und teils geschlagen haben.
Beamte nahmen den Verdächtigen nach einer Fahndung vorläufig fest. Dabei soll er massiven Widerstand geleistet und drei Beamten verletzt haben. Einen weiteren Polizisten soll er getreten haben, der 23 Jahre alte Beamte konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Der 27-Jährige kam in Polizeigewahrsam.