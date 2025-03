30-Jähriger nimmt verdächtig Kontakt zu Kindern auf

Bad Orb/Steinau an der Straße (dpa/lrs) - Ein 30-Jähriger hat im Main-Kinzig-Kreis am Donnerstag zweimal verdächtig Kontakt zu Kindern aufgenommen. Wie die Polizei mitteilte, zeigte der Mann zunächst am Donnerstagmorgen zwei Schülern in einem Bus «suspekte Textnachrichten». Darin habe er unter anderem von einer Waffe gesprochen. Das Mädchen und der Junge stiegen in Bad Orb aus.