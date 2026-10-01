56-Jährige fährt mit Auto gegen Hauswand und stirbt
Ein Auto prallt gegen eine Hauswand und überschlägt sich. Die Fahrerin stirbt noch an der Unfallstelle.
Bretten (dpa/lsw) - Eine 56 Jahre alte Autofahrerin ist in Bretten (Kreis Karlsruhe) mit ihrem Wagen gegen eine Hauswand gefahren und dabei tödlich verletzt worden. Die Frau fuhr an einer Einmündung aus bislang ungeklärter Ursache geradeaus weiter und prallte gegen die Wand, wie die Polizei mitteilte. Sie starb noch an der Unfallstelle.
Durch den Aufprall überschlug sich das Auto laut Mitteilung und blieb auf dem Dach liegen. Das Haus wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass es nach ersten Erkenntnissen derzeit nicht mehr bewohnbar ist. Die Verkehrspolizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.