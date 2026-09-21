Alkohol am Steuer?

Frau fährt gegen Hauswand und überschlägt sich mit Auto

Spektakulärer Unfall: Ein Auto prallt in Offenburg gegen Bäume und eine Hauswand und überschlägt sich. Hatte die Fahrerin Alkohol getrunken?

Betrunken gefahren? Der Frau wurde nach dem Unfall Blut abgenommen. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa
Betrunken gefahren? Der Frau wurde nach dem Unfall Blut abgenommen. (Symbolbild)

Offenburg (dpa/lsw) - Eine 67 Jahre alte Autofahrerin hat sich in Offenburg (Ortenaukreis) mit ihrem Wagen überschlagen. Die Frau war augenscheinlich betrunken und wurde nach dem Unfall in eine Klinik gebracht, wie ein Polizeisprecher sagte. Zuvor hatten bereits unter anderem die «Badischen Neusten Nachrichten» und der «Schwarzwälder Bote» über den Unfall berichtet. 

Die 67-Jährige kam am Sonntagnachmittag mit ihrem Wagen von der Straße ab und kollidierte mit Bäumen. Das Auto hob ab, prallte gegen eine Hauswand und blieb auf dem Dach liegen. Die Feuerwehr befreite die Frau. 

Wie schwer sie verletzt wurde, war zunächst unklar. Der Frau wurde Blut abgenommen. Ihr Führerschein wurde einbehalten, der Wagen abgeschleppt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 18.000 Euro.

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