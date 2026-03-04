78-Jährige von Auto erfasst und schwer verletzt
Eine Seniorin wird in Oberzent von einem Auto angefahren. Um die Frau in ein Krankenhaus zu bringen, ist ein Rettungshubschrauber im Einsatz.
Oberzent (dpa/lhe) - Eine 78-jährige Fußgängerin ist in Oberzent (Odenwaldkreis) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Ein 86-jähriger Autofahrer habe die Frau am Dienstag an einem Fußgängerüberweg erfasst, teilte die Polizei Darmstadt mit. Wie es zu der Kollision kam, ist den Angaben zufolge noch unklar.
Ein Rettungshubschrauber habe die schwer verletzte Frau in eine Klinik geflogen, so die Polizei. Am Unfallwagen sei ein Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro entstanden.