81-Jährige bei Unfall in Tiefgarage tödlich verletzt

Bad Soden am Taunus (dpa/lhe) - Eine 81-jährige Frau ist bei einem Unfall in einer Tiefgarage in Bad Soden am Taunus tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, übersah eine 83-jährige Autofahrerin in der Zufahrt der Tiefgarage die andere Frau und erfasst sie mit ihrem Wagen. Die 81-Jährige kam nach dem Unfall am Donnerstag mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhamit, wo sie im Laufe der Nacht zum Freitag starb. Auch die Unfallverursacherin musste im Krankenhaus behandelt werden.