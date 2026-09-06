85 Prozent der Sirenen in Hessen digital erreichbar
In Hessen lassen sich mehr als 3.400 Sirenen per Digitalfunk steuern – und das in nur wenigen Sekunden. Was steckt hinter dem Tetra BOS Netz?
Wiesbaden (dpa/lhe) - In Hessen sind derzeit etwa 85 Prozent der aktiven Sirenen digital steuerbar. Das teilte das hessische Innenministerium auf Anfrage mit. Nach aktuellem Stand des Warnmittelkatasters seien insgesamt 4.074 Sirenen in Hessen aktiv.
85 Prozent seien digital und damit über das sogenannte Tetra BOS Netz erreichbar, hieß es. Mit Digitalfunk könnten großflächige Sirenenalarmierungen innerhalb von ein bis zwei Sekunden ausgelöst werden. Der Digitalfunk macht laut Bund eine bundesweite und organisationsübergreifende Verständigung möglich.