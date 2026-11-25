Bermatingen (dpa/lsw) - Ein 88 Jahre alter Mann ist in Bermatingen (Bodenseekreis) von seinem eigenen Auto überrollt worden und gestorben. Das Fahrzeug sei in der abschüssigen Einfahrt seiner Garage rückwärts gerollt, als der Mann gerade ausgestiegen war und hinten am Kofferraum stand, teilte die Polizei mit.

Warum sich das Auto bei dem Vorfall vom Dienstag in Bewegung setzte, ist den Angaben zufolge unklar. Der Wagen habe den Senior mehrere Meter mitgeschleift. Der Mann sei zunächst in ein Krankenhaus gebracht worden und dort wenig später gestorben. Die Polizei ermittelt nun zum genauen Hergang.