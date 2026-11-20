Böblingen/Schönaich (dpa/lsw) - Ein 91 Jahre alter Autofahrer soll auf einer Straße von Böblingen in Richtung Schönaich (Kreis Böblingen) mehrfach in den Gegenverkehr geraten sein. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt, wie die Polizei mitteilte.

Das Auto des Seniors sei nach Zeugenangaben zudem mehrfach mit der Leitplanke kollidiert. Entgegenkommende Fahrzeuge hätten abbremsen oder ausweichen müssen.

In Schönaich soll der 91-Jährige auf der falschen Seite an einer Verkehrsinsel vorbeigefahren sein. Auf einem Parkplatz hielt er schließlich an. Ein Zeuge sprach den Mann an und verständigte die Polizei. Die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein. Die Polizei bittet Zeugen und Geschädigte, sich zu melden.