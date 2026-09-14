Verkehrsbehinderungen

A66 bei Hanau: Zufahrten gesperrt bis 27. September

Erhebliche Fahrbahnschäden sorgen für Sperrungen bei Hanau-Nord. Was Autofahrer zu den Einschränkungen wissen müssen.

Grund für die Sperrung: Die Fahrbahnen sind den Angaben zufolge erheblich beschädigt und müssten erneuert werden. (Symbolbild) Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa
Grund für die Sperrung: Die Fahrbahnen sind den Angaben zufolge erheblich beschädigt und müssten erneuert werden. (Symbolbild)

Hanau (dpa/lhe) - Am heutigen Montag werden Zufahrten auf die Autobahn 66 bei Hanau-Nord wegen Bauarbeiten gesperrt. Um etwa 19.00 Uhr werden sie dicht gemacht, aufgehoben werden die Einschränkungen am 27. September gegen 23.00 Uhr, wie die Autobahn-Gesellschaft des Bundes mitteilte. Die Fahrbahnen seien erheblich beschädigt und müssten erneuert werden. 

Die betroffenen Strecken:

  • Die Zufahrt von der B45 in Richtung Hanau zur A66 in Richtung Frankfurt wird gesperrt, die Umleitung führt zur Autobahnzufahrt Hanau-West. 
  • Die Zufahrt von der B45 in Richtung Friedberg zu A66 Richtung Frankfurt wird ebenfalls gesperrt, die Umleitung führt zur Autobahnzufahrt Maintal-Dörnigheim. 
  • Auf der B45 wird zudem in Fahrtrichtung Hanau auf Höhe der Verzögerungsspur der rechte Fahrstreifen gesperrt. Der Verkehr wird einspurig an der Baustelle vorbeigeführt.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Zufahrten zur Autobahn 66 bei Hanau gesperrt
Verkehrsbehinderungen

Zufahrten zur Autobahn 66 bei Hanau gesperrt

Wegen Bauarbeiten an der A66 bei Hanau werden Zufahrten gesperrt und Fahrstreifen reduziert. Diese Umleitungen werden eingerichtet.

11.09.2026

Tunnel auf A66 bleibt wohl bis Donnerstag gesperrt
Verkehr

Tunnel auf A66 bleibt wohl bis Donnerstag gesperrt

In dem osthessischen Tunnel bei Neuhof kommt es erneut zu Problemen: Nach einem Unfall mit einem Lkw ist die Strecke Richtung Fulda gesperrt.

20.05.2026

Nach Brand: A66 bei Neuhof in Richtung Frankfurt gesperrt
Verkehr

Nach Brand: A66 bei Neuhof in Richtung Frankfurt gesperrt

Nach einem Fahrzeugbrand im Tunnel wird die A66 bei Neuhof in Richtung Frankfurt heute für Reparaturarbeiten gesperrt. Wie lange Autofahrer mit Einschränkungen rechnen müssen.

18.05.2026

A66-Tunnel wird nach Brand am Montag gesperrt
Verkehr

A66-Tunnel wird nach Brand am Montag gesperrt

Rund 18 Quadratmeter Asphalt müssen nach dem Brand im A66-Tunnel kurzfristig repariert werden. Die Sperrung dauert voraussichtlich von 8.30 bis 14.30 Uhr.

13.05.2026

Autobahnen 6 und 8 werden gesperrt
Bauarbeiten

Autobahnen 6 und 8 werden gesperrt

Am Abend kommt es auf zwei Autobahnen im Südwesten zu einer Vollsperrung. Was Autofahrer wissen müssen.

03.07.2025