A66 bei Hanau: Zufahrten gesperrt bis 27. September
Erhebliche Fahrbahnschäden sorgen für Sperrungen bei Hanau-Nord. Was Autofahrer zu den Einschränkungen wissen müssen.
Hanau (dpa/lhe) - Am heutigen Montag werden Zufahrten auf die Autobahn 66 bei Hanau-Nord wegen Bauarbeiten gesperrt. Um etwa 19.00 Uhr werden sie dicht gemacht, aufgehoben werden die Einschränkungen am 27. September gegen 23.00 Uhr, wie die Autobahn-Gesellschaft des Bundes mitteilte. Die Fahrbahnen seien erheblich beschädigt und müssten erneuert werden.
Die betroffenen Strecken:
- Die Zufahrt von der B45 in Richtung Hanau zur A66 in Richtung Frankfurt wird gesperrt, die Umleitung führt zur Autobahnzufahrt Hanau-West.
- Die Zufahrt von der B45 in Richtung Friedberg zu A66 Richtung Frankfurt wird ebenfalls gesperrt, die Umleitung führt zur Autobahnzufahrt Maintal-Dörnigheim.
- Auf der B45 wird zudem in Fahrtrichtung Hanau auf Höhe der Verzögerungsspur der rechte Fahrstreifen gesperrt. Der Verkehr wird einspurig an der Baustelle vorbeigeführt.