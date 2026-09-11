Verkehrsbehinderungen

Zufahrten zur Autobahn 66 bei Hanau gesperrt

Wegen Bauarbeiten an der A66 bei Hanau werden Zufahrten gesperrt und Fahrstreifen reduziert. Diese Umleitungen werden eingerichtet.

Zufahrten bei Hanau-Nord sind gesperrt. (Symbolfoto) Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa
Zufahrten bei Hanau-Nord sind gesperrt. (Symbolfoto)

Hanau (dpa/lhe) - Wegen Bauarbeiten an Zufahrten auf die Autobahn 66 bei Hanau müssen Autofahrer ab kommender Woche Umleitungen und gesperrte Fahrstreifen in Kauf nehmen. Beginn der Arbeiten an der Anschlussstelle Hanau-Nord sei am kommenden Montag (14. September) um etwa 19.00 Uhr, am 27. September, etwa 23.00 Uhr, würden die Einschränkungen aufgehoben, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Die Fahrbahnen seien erheblich beschädigt und müssten erneuert werden. 

Die betroffenen Strecken:

  • Die Zufahrt von der B45 in Richtung Hanau zur A66 in Richtung Frankfurt wird gesperrt, die Umleitung führt zur Autobahnzufahrt Hanau-West. 
  • Die Zufahrt von der B45 in Richtung Friedberg zur A66 Richtung Frankfurt wird ebenfalls gesperrt, die Umleitung führt zur Autobahnzufahrt Maintal-Dörnigheim. 
  • Auf der B45 wird zudem in Fahrtrichtung Hanau auf Höhe der Verzögerungsspur der rechte Fahrstreifen gesperrt. Der Verkehr wird einspurig an der Baustelle vorbeigeführt.

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