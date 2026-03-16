AfD für Rhein kein politischer Partner
Ministerpräsident Rhein sieht im Abschneiden der AfD ein beunruhigendes Ergebnis und glaubt an viele Proteststimmen.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Die AfD ist für Hessens Regierungschef Boris Rhein (CDU) nach den Kommunalwahlen kein politischer Partner. «Es wird von uns keine Zusammenarbeit mit der AfD geben», sagte er dem privaten Radiosender Hit Radio FFH. Man sei politisch wie Galaxien voneinander entfernt.
Dennoch beunruhige ihn das Ergebnis. Da seien sehr viele Proteststimmen dabei. «Da sind sehr viele Stimmen von Menschen dabei, die nicht rechtsradikal, die nicht rechtsextremistisch sind, die nicht eine rechte Partei wählen, weil sie so denken.» Das seien Menschen, die enttäuscht sind, die sich zurückgelassen fühlen. Diese Stimmen müsse man zurückgewinnen.
Die CDU ist bei den Kommunalwahlen in Hessen einem Trendergebnis zufolge stärkste Partei geblieben. Sie kam landesweit auf 29,7 Prozent der Stimmen, wie das Statistische Landesamt in der Nacht auf Montag in Wiesbaden bekanntgab. Es folgte die SPD mit 20,2 Prozent. Die AfD gewann an Zustimmung und sicherte sich mit 15,9 Prozent den dritten Platz.