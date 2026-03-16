AfD für Rhein kein politischer Partner

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die AfD ist für Hessens Regierungschef Boris Rhein (CDU) nach den Kommunalwahlen kein politischer Partner. «Es wird von uns keine Zusammenarbeit mit der AfD geben», sagte er dem privaten Radiosender Hit Radio FFH. Man sei politisch wie Galaxien voneinander entfernt.

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Dennoch beunruhige ihn das Ergebnis. Da seien sehr viele Proteststimmen dabei. «Da sind sehr viele Stimmen von Menschen dabei, die nicht rechtsradikal, die nicht rechtsextremistisch sind, die nicht eine rechte Partei wählen, weil sie so denken.» Das seien Menschen, die enttäuscht sind, die sich zurückgelassen fühlen. Diese Stimmen müsse man zurückgewinnen.