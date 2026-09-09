Anhänger mit Motorboot im Wert von 20.000 Euro gestohlen

Rödermark (dpa/lhe) - Ein Anhänger mitsamt Motorboot ist nach Angaben der Polizei in Rödermark (Landkreis Offenbach) gestohlen worden. Unbekannte hätten den grauen Anhänger mit Offenbacher Kennzeichen zwischen Sonntagmittag und Montagabend entwendet, teilte die Polizei mit. Der Wert der Beute belaufe sich auf insgesamt 20.000 Euro. Anhänger und Motorboot seien zur Fahndung ausgeschrieben worden. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.