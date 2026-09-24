Täter schlug in Restaurant zu

Anwohner sollen nach Überfall Videoaufnahmen sichten

Nach dem Überfall in Waldshut-Tiengen bittet die Polizei Anwohner um Mithilfe: Wer hat verdächtige Beobachtungen oder Aufnahmen gemacht?

Die Polizei bittet Bürger um Mithilfe. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa
Die Polizei bittet Bürger um Mithilfe. (Symbolbild)

Waldshut-Tiengen (dpa/lsw) - Nach einem bewaffneten Überfall auf ein Restaurant in Waldshut-Tiengen (Kreis Waldshut) hat die Polizei die Bürger aufgerufen, ihre privaten Videoaufnahmen zu sichten. Ein unbekannter Täter hatte am Mittwoch unter Vorhalt einer Schusswaffe einen vierstelligen Bargeldbetrag erbeutet und war trotz einer sofort eingeleiteten Großfahndung im Stadtgebiet unentdeckt geblieben. Die Kriminalpolizei bittet nun Anwohner der Innenstadt von Tiengen, verdächtige Beobachtungen oder Aufnahmen ihrer Überwachungsanlagen der Polizei zu melden.

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