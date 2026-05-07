Anyomi fehlt Eintracht-Frauen im Saison-Endspurt
Für Nationalspielerin Nicole Anyomi ist die Bundesliga-Saison vorzeitig beendet. Die Stürmerin von Eintracht Frankfurt muss wegen einer Verletzung passen.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt müssen im Saison-Endspurt auf ihre Torjägerin Nicole Anyomi verzichten. Die Nationalspielerin hat beim 4:1-Sieg gegen den 1. FC Nürnberg am vergangenen Montag eine Oberschenkelverletzung erlitten und fällt für die ausstehenden Partien bei Meister Bayern München am Samstag und gegen Aufsteiger 1. FC Union Berlin am 17. Mai aus.
Anyomi ist mit 13 Toren die treffsicherste Frankfurterin in dieser Saison. Zudem bereitete die 26 Jahre alte Stürmerin zwölf Tore vor und führt damit die Scorer-Liste in der Bundesliga an.
Ihr Ausfall kommt für die Hessinnen äußerst ungelegen, geht es für den Club doch noch um das Erreichen der Champions-League-Qualifikation. Dafür muss die Eintracht an den letzten beiden Spieltagen den dritten Tabellenplatz verteidigen. Das Polster auf Verfolger Bayer Leverkusen beträgt fünf Punkte.