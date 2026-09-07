Blaualgen

Arheilger Mühlchen: Badeverbot wieder aufgehoben

Das Naturbad Arheilger Mühlchen steht wieder für den Badebetrieb zur Verfügung. Grund ist eine deutlich verbesserte Wasserqualität nach früherer Blaualgen-Belastung.

Nach temporärer Sperrung wegen Cyanobakterien ist das Arheilger Mühlchen wieder geöffnet. (Illustration) Foto: Nicolas Armer/dpa
Nach temporärer Sperrung wegen Cyanobakterien ist das Arheilger Mühlchen wieder geöffnet. (Illustration)

Darmstadt (dpa/lhe) - Das Arheilger Mühlchen in Darmstadt ist wieder für den Badebetrieb freigegeben. Die Belastung durch Cyanobakterien, besser bekannt als Blaualgen, liege nach einer aktuellen Messung des Gesundheitsamts wieder unterhalb der maßgeblichen Werte, teilte die Stadt mit.

Damit steht das Naturbad den Badegästen bis einschließlich kommenden Sonntag zur Verfügung. Die Sichttiefe im Gewässer sei allerdings weiterhin eingeschränkt, hieß es. Badegäste sollten dies beachten.

Cyanobakterien hatten im Sommer an mehreren hessischen Badegewässern zeitweise zu Warnungen und Einschränkungen geführt. Auch das Arheilger Mühlchen war wegen erhöhter Werte zeitweise gesperrt worden.

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