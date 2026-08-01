Auf einzelne Gewitter folgt Sonne in Hessen
Erst Schauer und Gewitter, dann Sonne: In Hessen erwartet die Menschen ein sommerliches Wochenende mit Temperaturen bis 33 Grad. Zum Wochenstart kann es wieder unruhig werden.
Offenbach (dpa/lhe) - Nachdem es bis Samstagmittag noch teils heftige Gewitter geben kann, kehrt in Hessen ruhiges Hochdruckwetter ein. Laut dem Deutschen Wetterdienst kann es am Samstag vor allem im Süden und Osten noch Schauer und einzelne, teils kräftige Gewitter geben, vereinzelt mit Starkregen, kleinkörnigem Hagel und stürmischen Böen. Am Nachmittag soll es dann landesweit zunehmend heiter werden. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 24 und 27 Grad im Norden und zwischen 27 und 29 Grad im Süden.
Am Sonntag wird es laut Vorhersage heiter und trocken. Die Temperaturen erreichen zwischen 28 Grad im Norden und bis 33 Grad im Süden, in Hochlagen um 24 Grad. Dazu wehe ein schwacher bis mäßiger Wind aus östlichen Richtungen.
Am Montag können sich im Tagesverlauf zunehmend Wolken bilden. Am Nachmittag und Abend seien Schauer und einzelne Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen möglich. Laut der Vorhersage wird es heiß bei Höchsttemperaturen von 30 bis 36 Grad, im höheren Bergland werden 26 bis 30 Grad erreicht.