Aufbau der «Horbacher Kerb»: Drei Arbeiter verletzt
Ein Gerüst soll als Eingangstor für die «Horbacher Kerb» fungieren. Zwei Tage vor Beginn des Volksfestes kommt es beim Aufbau zu einem schweren Unfall.
Freigericht (dpa/lhe) - Bei Aufbauarbeiten für die «Horbacher Kerb» in Freigericht (Main-Kinzig-Kreis) sind drei Arbeiter verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Nach Angaben der Polizei waren sie am Dienstagnachmittag dabei, ein Gerüst als eine Art Eingangstor für das Volksfest aufzubauen. Ein Gabelstapler blieb dabei an dem Gerüst hängen und brachte es zum Einsturz.
Drei Arbeiter, die sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Gerüst befanden, stürzten zu Boden. Ein 45-Jähriger und ein 60-Jähriger wurden schwer verletzt und kamen ins Krankenhaus. Der dritte Arbeiter blieb unverletzt. Leichte Verletzungen erlitt zudem ein 61-Jähriger, der sich neben dem Gerüst befand. Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache.